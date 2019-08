Září s tai chi

Výsledkem uspěchaného, přesto však sedavého způsobu moderního života je často psychický stres a nedostatek fyzické aktivity. Tisíce lidí praktikujících taoistické tai chi prožili osobní zkušenost, že pohyby v taoistickém tai chi, podobné masážím, mohou být efektivní terapií v celé řadě zdravotních problémů.

Se základy 108prvkové sestavy taoistického tai chi se můžete seznámit v našem Centru v ulici Haštalská 11, Praha 1, během září, a to každé pondělí od 17:00 do 18:30 a každou středu od 19:00 do 20:30. Přineste si s sebou pohodlné oblečení a obuv.