Kinobus - Praha Klánovice

Oblíbené pojízdné kino opanuje prostřednictvím dalšího turné Dopravního podniku hlavního města Prahy i v letošním roce letní dny. Dvanáctý ročník bezplatného promítání Kinobusu ve vybraných pražských lokalitách opět nabídne snímky jak z české, tak i zahraniční produkce.

Celkem 12 tradičních promítacích míst zažije od 17. června do 5. září 2019 více než 40 promítacích večerů. Během nich se návštěvníci, vždy od pondělí do čtvrtka, dočkají bohaté porce komedií v podobě titulů Chata na prodej či Srdečně Vás vítáme, chybět však nebudou ani vážnější témata – ty zastoupí filmy jako Psí domov, případně Spolu to dáme či Venom.

Kinobus i tentokrát nabídne 200 míst k sezení, bezplatnou půjčovnu dek a možnost zakoupení občerstvení. Promítání započne vždy po setmění, mezi 20.30 a 21.45 hodinou.

Vstup je zdarma.

17. 6.

Loveni

18. 6.

Cena za štěstí

19. 6.

Psí domov

20. 6.

Bez návodu

Klánovice

Ulice V Soudním, Praha Klánovice, areál ZŠ Masarykova, zastávka Smržovská, linky číslo: 212, 221, 303, 343.