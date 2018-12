Nadia Urbinati: Znetvořená demokracie

Je demokracie v úpadku, anebo se transformuje?

Současné demokracie zakoušejí řadu krizových momentů, od poklesu volební účasti, úpadku politického stranictví až po vzestup pravicového populismu. Otázkou však zůstává, co tyto jednotlivé fenomény vypovídají o stavu demokracie jako celku. Je to, co prožíváme, postupným úpadkem demokracie, nebo její transformací? A pokud se jedná o transformaci, jaké jsou její rysy a jaké výzvy s sebou přináší?

Knihu Znetvořená demokracie uvede Martin Janeček, redaktor nakladatelství Karolinum.

Debatu s autorkou, renomovanou italskou a americkou politickou teoretičkou Nadiou Urbinati z Kolumbijské univerzity v New Yorku, povede překladatel knihy Jan Bíba z FF UK.

Přednáška a diskuse proběhne v anglickém jazyce.