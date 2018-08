Otevření nového Skateparku Baba Praha

V sobotu 1. září 2018 bude otevřen nový Skatepark Baba. Program začíná v 10.00 hodin.

Součástí otevření bude pod křídly Board magazínu, a za podpory firem Vans a Socket Hardware, série skate akcí s názvem Board 4 Future. Ve zkratce půjde o eventy, kde si na své přijdou jak menší, tak větší skejtři ze všech možných koutů ČR, ale i úplní začátečníci. Během dne bude na každý zastávce připravena bezplatná skate škola pro širokou veřejnost pod vedením jezdců ze Socket týmu, ježdění o věcný ceny pro nejlepší a čtyři jezdci z kategorie do 14-ti let budou mít navíc možnost postoupit do pražskýho finále, kde se s dětma z celýho Česka i Moravy utkaj o věcnou podporu od partnerů akce a pozornost médií.