FAMU léto na Pragovce II.

Letos opět Pragovka provozuje letní kino, už tradičně ve druhém zálivu Pragovky s Kafe•Pragovka za zády, v místě, kde se ulice jmenují zpravidla po tom, co v nich dávno zkrachovalo a v jejíchž postindustriálních prostorech působí silná umělecká komunita. Již tento čtvrtek ve 21:45 se promítá:

Nehoda /The Colission (2016) – režie: Šimon Štefanides, 13:16

Starý pan Tošovský svým autem porazí seniorku paní Pařízkovou. Jeho dcera Zuzana zuří vztekem a zabaví mu klíčky od auta, aby mu zabránila v dalším řízení. Na jednu stranu sice problém senilního otce vyřeší, ale na stranu druhou se rozhádá se svou matkou Janou, která už dlouho s manželem plánuje jet na vzdálený hřbitov a provést tam jarní úklid. Rázná Jana se rozhodne, že situaci takto rozhodně nenechá.

Pérák: Stín nad Prahou / The Shadow over Prague (2016) – režie: Marek Berger, 13:16

Kdo zabrání nacistům v probuzení temných sil, po staletí dřímajících na jednom starém pražském hřbitově? Jedině maskovaný mstitel, vybavený speciální odpruženou obuví! Marek Berger ve svém mistrném akčním thrilleru, kterým reaguje i na slavný animovaný film „Pérák a SS“ (1946) mistra animace Jiřího Trnky, a v němž propojuje staropražskou legendu o Golemovi s legendou o superhrdinovi z dob Protektorátu.

Nora sa mi páčí / I Like Nora (2009) – režie: Aramisova, 11:55

Je divná, všechny tak krásně vykolejuje, cíttím ji, bude to dlouhý let, ale asi jsem to posral.

(Aramisova je pseudonym dnes již předčasně zemřelého autora, který se ve filmu zabýval tím, co je na lidech fascinující).

Republika Jágr / Jágr Republic (2016) – režie: Ondřej Šálek, 13:36

Jaromír Jágr ztělesňuje pro většinovou českou společnost symbol, ke kterému se vztahujeme v osobních prohrách a spolu s nímž slavíme národní výhry. Republika Jágr je anketní esejí vlamující se do každodenních banalit lidské společnosti s jednoduchou otázkou: Co o nás vypovídá fakt, že jsme si za svého boha vybrali Jaromíra Jágra?

Holka 180 / Girl 180 (2010) – režie: Tomasz Mielnik, 35:41

Everyman Vašek má problém sblížit se kvůli své nedostatečné výšce s vyššími dívkami. Vtipně pojatý problém mnoha mužů nevysoké výšky má či nemá ve snímku řešení?

V případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř.