POPs Buena Vista Club - Plzeň (Best Of 80' & 90' Hits)

Po troše toho zaslouženého odpočinku se vracíme znovu v plné síle na místo činu. Těšte se na našlápnutou party plnou největších hitů 80' a 90'. Zazní písně světového popu od interpretů jako Michael Jackson, Phil Collins, George Michael, Depeche Mode, Backstreet Boys a mnoho dalších. Opět jsme pro vás připravili několik druhů vstupenek, kromě standardní vstupenky do hlavního sálu v přízemí (k dostání pouze na místě v den koncertu), je možné si zarezervovat a zakoupit předprodej VIP nebo SUPERIOR vstupenky do privátní zóny na balkón, s vlastním sezením (věřte však, že sedět moc nebudete:))), vlastním barem a v rámci programu SUPERIOR dokonce i s neomezenou konzumací vybraných alko i nealko nápojů.

Vstupenky: Standardní vstupné do sálu do přízemí: 250 Kč (pouze na místě) Předprodej do Private Zone – balkón s vlastním barem, omezená kapacita – podrobnosti a rezervace ZDE: www.pops.cz/rezervace Program: 20:00 – 21:00 # opendoor 21:00 – 23:30 # POPs 23:30 – ??:?? # afterparty w/ DJ At Work Těšíme se na vás. Za případné sdílení a šíření budeme moc rádi. Mějte se prima a v sobotu 13. dubna na značkách. Vaši POPSíci :))))