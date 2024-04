Vinný košt 2024 na náměstí

Vinný košt již podruhé v Chrudimi v sobotu 4.5.2024!

Co vás čeká?

množství vína, které ani vypít nejde

food zóna chutí snoubící se s vínem

program pro děti

hudební program po celý den

Vstup VOLNÝ

Nalévá se pouze do SKLENIČEK a to buď do našich festivalových skleniček, které zakoupíte na místě nebo si vezměte vaši oblíbenou skleničku na víno, na kterou si zakoupíte naši samolepku.