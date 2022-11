Účinkují:

Martin Písařík

Igor Brezovar

Délka pořadu: 100 minut bez přestávky

Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar v rámci projektu PO JEDNÉ STOPĚ po třech letech dokončili svoji cestu po Africe. Cesta po západním pobřeží Afriky z Maroka do Kapského města jim dohromady zabrala 7 měsíců, ujeli 25.000 kilometrů a projeli 21 států. O své zážitky nejen z poslední etapy, která se do vysílání České televize chystá od ledna 2023 se s vámi přijedou osobně podělit. Kde se cítili v ohrožení? Jak to zvládli stroje i jejich emoce? Kde jsou nejhezčí ženy? Jak bojovat s malárií? Zkrátka o všem, co vás zajímá, co se nevešlo, nebo "nemohlo" vejít do televize si s vámi rádi popovídají v neformální atmosféře, humorem a s otevřeností sobě vlastní. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.