Fimfárum - letní kino na Kunětické hoře

Celovečerní film podle humoristických pohádek Jana Wericha (Až opadá listí z dubu, Lakomá Barka, Splněný sen, Franta Nebojsa, Fimfárum) natočily dvě významné postavy českého animovaného filmu - Věra Pospíšilová a Aurel Klimt.

Pompadůrka vám mimo jiné prozradí, jaké to bylo v Brémách, a že čerti jezdívají vždycky od jihu, od Budějic. Před "vodinným vozvatem" sedláka Čuperu zachrání pobyt v protialkoholním pekelném sanatoriu (protože "kdo chce přestat pít, musí si projít peklem"). Dozvíte se taky, proč lakomé Barce zgrejzne prasátko a proč jí přes noc narostou dvě prvotřídní boule. A že Dejvice by se měly možná raději přejmenovat na Hamonín. František netuší, co je to strach, což je "vo mrtvici", slušnej člověk se musí vobčas bát, a proto se jeho tatínek rozhodne s tím něco kulantního podniknout. Naučíte se rozeznat sedláka, sňatkového podvodníka a anarchistu a věřit snům (byť je přivodila lahev kmínky). A především se dozvíte, co že je vlastně to fim..fim...fimfárum. A krom toho se budete královsky bavit.

Pohádkami vás provede hlas Jana Wericha, doprovázený hudbou Petra Hapky, Miroslava Wanka, Vladimíra Merty, Miroslava Kořínka a Petra Soudka.

Promítat budeme na hradním nádvoří (v případě nepřízně počasí ve sklepení pod nádvořím), brána se pro návštěvníky otevře ve 20:30. Drobné občerstvení zajištěno.