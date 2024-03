TÉČKO: Království koček

Dívka Haru zachrání kocoura, který přecházel rušnou ulici. Tím ale uvede do chodu sérii fantaskních událostí, které ji přivedou až do království koček. Onen kocour totiž byl kočičí princ a jeho otec, aby projevil vděk, za něj chce Haru provdat. Pomoc před nedobrovolným osudem Haru nalézá v Kočičí obchodní kanceláři. Ta sídlí ve světě bytostí, jimž duši vdechla lidská představivost. Jednou z nich je i elegantní Baron, který se spolu s přízemním kocourem Mutou a chrličem Totem pokusí plánované svatbě zabránit. Režie byla svěřena animátorovi Hirojukimu Moritovi, který předtím pracoval na filmech Doručovací služba čarodějky Kiki a Naši sousedé Jamadovi. Scénář napsala Reiko Jošida podle komiksu od Aoi Hiiragi, autorky předlohy k filmu Šepot srdce.

Království koček bylo po Šepotu srdce druhým filmem studia Ghibli, který nerežíroval žádný z jeho zakladatelů. Výsledné okouzlující dobrodružství to ale v žádném případě neochuzuje a civilnější či rozvernější tóny ve vyprávění přinášejí svěží ozvláštnění do jinak charakteristického rukopisu značky Ghibli. Království koček se stalo nejnavštěvovanějším japonským filmem roku 2002. Téčko, to jsou velké filmy pro malé diváky.

V sobotu po o. český dabing Neko no ongaeši Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy Japonsko, 2002, 75 min Režie: Hirojuki Morita