CINÉMA FRANÇAIS: Otec a Syn

Píše se rok 1917. Bakary Diallo (Omar Sy) narukuje do francouzské armády, aby se připojil ke svému sedmnáctiletému synovi Thiernovi (Alassane Diong), který byl odvlečen do armády násilím. Otec a syn jsou posláni na frontu, aby se společně postavili válce. Thierno, povzbuzen nadšením svého velícího důstojníka, který ho chce vzít do samého ohniska boje, se osamostatní a naučí se být mužem, zatímco Bakary dělá vše pro to, aby ho vytáhl z bojů a přivedl živého a zdravého zpět domů.

české titulky Válečný / Drama Francie, 2022, 99 min Režie: Mathieu Vadepied Změna programu vyhrazena.