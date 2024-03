Cestovatelský festival Cestuj v Horce nad Moravou vám přinese jak domácí cestovatele z Horky tak i věhlasné jména z cestovatelského prostředí.

Jako domácí se představí Pavla a Jiří Valentovi s krásou jižního Islandu, o práci v Keni mezi dětmi ulice nám popovídá Jana Jeklová a domácí prostředí uzavře Robert Stejskal, který loví levné letenky a díky tomu se podíval na souostroví Špicberky.

Dále se můžete těšit na Martina Půlpána, který nám popovídá o jihovýchodní Asii, Vietnam, Laos, Kambodža, Thajsko (země, které prošel pěšky a stopem). Šebestián Bok autostopem projel Kurdistán, Turecko, Tádžikistán, Uzbekistán a Pavel Svoboda nám popovídá o návratu do Peru.

Celý den skvělý catering, soutěže, výborná nálada a také zdarma ochutnávka kávy z Jižní Ameriky.

Vstupné v předprodeji 290 kč. Studenti, děti do 18 let 140 kč. Děti do 8 let zdarma.

Těšíme se na Vás.

Kulturní Horka z.s.

Vstupenky také na kulturnihorka.cz