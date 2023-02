Za vším hledej ženu, česká romantická komedie

Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá Irena. Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, které nic nemůže přetrhnout. Ani muž. Každá z nich má sen. Irena touží to vlastním domě a tomu podřizuje vše. Marta touží po moderování v rádiu, ale je lékárnice, která si strašně moc chce povídat s lidmi. A Alex? Ta neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. Chtěla by normální vztah s bezva mužským... Jenže se bezhlavě a vášnivě zamiluje do o dost staršího, avšak velice charismatického šéfa velké nadnárodní firmy. Podlehne jeho šarmu, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. V tu chvíli přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past, do které se postupně chytá… ovšem osud si občas se vztahy zahrává a přináší překvapení. Když příběh spěje k happy endu, zasáhne osud...

Osobitá vztahová komedie, která nabízí velké herecké příležitosti pro tři skvělé herečky, a také mnoho slovního i situačního humoru...