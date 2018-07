23. ročník největší a nejoblíbenější akce v regionu. Oslava léta, pohody, dobré muziky, nálady a zlatavého moku.

Tradičně za účasti hvězdných hostů tuzemské hudební scény:

Barbora Poláková - KREYSON - ALKEHOL ORIGINAL - Stříbrňanka - Volant - YesBlues - Zdeněk Jurčík Band - Styl Music Orchestra

Těšit se můžete i na doprovodné akce pro děti a dospělé, nafukovací atrakce, pivní soutěže a mnoho další zábavy...

NOVINKA:

Letos vás roztančí i další stage pod taktovkou Tommyho Riche Demolition Stage / Jesenicko se baví 2018

Vstupné 150 Kč pouze na místě.

Děti do 3 let zdarma, děti do 135 cm platí 50 Kč (V CENĚ JE MOŽNOST VYUŽITÍ CELÉHO PROGRAMU DĚTSKÉ ZÓNY VČETNĚ ATRAKCÍ).