Ezoterní štíty člověka

Ezoterní tradice říká, že celá příroda vibruje v sedmi základních úrovních. Podíváme se na tyto úrovně v člověku, na to, co jim škodí, co je přivádí do harmonie a zdraví, co pomáhá, abychom dosáhli dobroty a vnitřního mládí.

Kde: Nová Akropolis, Jablonecká 16, Liberec

Vstupné: 90 Kč (studenti a důchodci 70 Kč)