Láska na špičkách - KE DNI MATEK

Nová romatnická komedie od tvůrců filmu Chlap na střídačku

Městská knihovna Březová a Kino Admira Vás zvou ke příležitosti oslav "DEN MATEK" na příběh romantické komedie, který je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou na opuštěný mlýn, který zdědila po babičce. S buldočí vůlí a přes omezené finanční prostředky stavení rekonstruuje, aby vytvořila rodině nový domov. A přivydělává si tím, že vede v místní škole kroužek pohybové výchovy. Učí životem unavené ženy dávno zapomenutým tanečním pohybům a jejich dcerky základům baletu. Petr na venkově není šťastný, chce dělat kariéru v Praze. Manželství procházející krizí, nejistá existence a lidská omezenost některých obyvatel malého města Terezu nutí táhnout na vlastních bedrech víc, než možná dokáže unést. Naštěstí jsou tu její malé "primabaleríny", které mají do dokonalosti daleko, ale o to víc jsou roztomilejší a Terezin nakažlivý optimismus. Ale život nám klade do cesty nečekané nástrahy. Jedné noci mlýn začne hořet, na scéně se objevují dobrovolní hasiči a jejich hezký velitel. Petr Tereze oznamuje, že stěhuje do Prahy, ředitel školy, že kroužek pohybové výchovy chce vedení města zrušit, a na scéně se z ničeho nic objeví Tereziny kamarádky. Pokud to všechno chce Tereza ve zdraví přežít, bude myslet vymyslet plán...

Vstupné 50 Kč., ženy ZDARMA.

Rok výroby: 2021

Datum lokální premiéry: 14. říjen 2021