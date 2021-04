Marienbad Film Festival vytváří platformu pro poctu klasickému filmu a klasické filmové technologii. Experimentální a nezávislý film představují sekce Theatre Electrique a Cinema Excelsior, klasický hollywoodský i evropský film 50. a 60. let promítáme v sekci Gala. Programové zaměření není nahodilé, všechny sekce spojuje právě filmové sebeuvědomění.

Marienbad Film Festival je od počátku úvah o jeho vzniku úzce spjatý s místem svého konání – městem Mariánské Lázně. Lázeňské město se do dějin českých filmových festivalů zapsalo již v letech 1946-1949 čtyřmi úspěšnými ročníky přehlídky a později festivalu, který byl posléze přestěhován do Karlových Varů. Fenomén pořádání filmových festivalů v turistických letoviscích se osvědčil na celém světě. Marienbad Film Festival systematicky vstupuje do veřejného prostoru města a připravuje setkání filmů s dalšími druhy umění a projevů kulturního a společenského života, návštěvníků s místními zájemci o film. Filmy ovládnou vedle kinosálu také netypické prostory Společenského domu Casino, Městského divadla, Domu Chopin, na kolonádě nebo v Městském muzeu.

Doprovodné akce festivalu se nezaměřují pouze na hudební či divadelní produkce, ale také na aktivity vedoucí k otevření diskuze o prostoru, urbanismu a historii města. Takovými jsou kupříkladu filmové a videoartové projekce v ulicích města, umělecké sympozium realizované v rámci festivalu nebo komentované prohlídky města.