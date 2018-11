Vánoční prohlídky na zámku Kynžvart

Jaké to je, dostat k Vánocům zámek? Své o tom věděl rakouský kancléř Klemens Václav Metternich. Vraťte se spolu s ním o 200 let zpět a oslavte druhý adventní víkend s jeho rodinou přímo na zámku Kynžvart. Máte jedinečnou možnost nahlédnout do vánočně vyzdobených salónů, pobavit se a vychutnat si atmosféru šlechtických Vánoc. Na své si přijdou i děti: Metternichovy ratolesti u stromečku zahrají originální loutkové divadlo.

Hranými prohlídkami Vás provede divadelní skupina ELEMENTS.

Prohlídky budou začínat v:

13.00

14.00

15.00

16.00

Zdroj: Národní památkový ústav