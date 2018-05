Na výlet do Lednice historickými motoráčky

Od 1. května do 9. září jezdí o víkendech a státních svátcích mezi Břeclaví a Lednicí historický motoráček z 50. let minulého století Hurvínek. V rámci dnů parního provozu nahradí Hurvínka 26. května a 15. září parní vlak.

Historické vlaky odjíždějí z Břeclavi vždy v 9:10, 11:10, 13:10 a 15:10 hod. Zpět z Lednice pak jedou v 10:20, 12:20, 14:20 a 16:20 hod. Mezi Břeclaví a Lednicí zastavují vlaky ve všech stanicích i zastávkách.

A kolik zaplatíte za jízdné? Jednosměrná jízdenka do Hurvínka stojí 30 Kč, do parního vlaku 60 Kč. V nabídce jsou i zpáteční jízdenky za 50 Kč do motoráčku a za 100 Kč do parního vlaku. Děti od 6 do 15 let platí polovinu jízdného, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají slevu 75 %.

Předprodej jízdenek ve všech pokladnách ČD od 1. 5. 2018 nebo přímo u vlaku.

Lednicko-valtický areál

Romantický Lednicko-valtický areál s mnoha památkami je od roku 1996 zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V Lednici navštivte zámek, zámecký skleník a jízdárny, minaret nebo vyzkoušejte plavbu zámeckým parkem.

Na prohlídku muzea TGM

Navštivte muzeum na Zámeckém náměstí v budově Infocentra s názvem Lednice dávná – Jak se žilo za tatíčka Masaryka a přeneste se zpět do období první republiky. Vstupné pro dospělé je 50 Kč, snížené vstupné 30 Kč – po předložení jízdenky však dostanete slevu 20 %. Památku si odnesete nejen ze zajímavých expozic (krejčovství, modiství, holičství, četnická stanice, městská domácnost), ale také ze samoobslužného fotoateliéru s originálními kulisami a dobovými oděvy.

Ochutnejte víno a grilované speciality!

Uprostřed soupravy parního vlaku je zařazen bufetový vůz s nabídkou občerstvení, jihomoravských vín a upomínkových předmětů. Přímo na nádraží v Lednici se budou prodávat grilované speciality a další občerstvení od restaurace Myslivna.

Projížďka historickým „busíkem“ Praga RND

Svezte se veteránem PRAGA RND po Lednici (nádraží, lázně, Janohrad). Jízdné se platí přímo u řidiče, cestující z parního vlaku při předložení platné jízdenky obdrží slevu 20 % z jízdného! Vyhlídkové jízdy se uskuteční 26. 5. a 15. 9. 2018. Bližší informace na www.autoskolalednice.cz a tel. 603 711 947.