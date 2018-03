Velikonoční řádění

Barevné řádění Netradiční velikonoční dílny pátek 30. 3. až neděle 1. 4. 2018, 10.00–17.00 Jakou barvu kraslice máte nejraději? Víte, co to je vlastně barva a jak ji vnímá náš mozek? Kolik odstínů dokážeme rozlišit? Umíte změnit barvu tekutiny pouhým přelitím do jiné sklenice? Chcete si vyrobit vlastní „zlatý déšť? Čekají na vás krásné barevné pokusy a odnesete si netradiční velikonoční výrobek. Oslavte s námi svátky jara v barvách duhy! Dílny jsou v ceně vstupenky do VIDA! science centra.

Začátky dílen: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 Program je cca na 30 min, vždy pro 8 skupinek 1-3 osob, zapisování na jednotlivé časy bude probíhat na pokladně