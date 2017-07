Pro ty nejmenší, ale i pro všechny velké, tu máme již raritní pohádku, která nese název S čerty nejsou žerty! Přijďte se k nám pobavit! :)

"Chamtivá macecha připraví svého nevlastního syna Petra o všechno, včetně dědictví po jeho otci. Petr se mezitím seznámí s dcerami místního knížete, když je zachrání při projížďce, při které se jim splašili koně a zaujme ho vyzývavá Angelína.

Petr však pro ni nic neznamená. To její sestra Adélka, hodná a skromná, se do Petra hned zamiluje. Petrova macecha se neštítí ničeho, a aby se ho zbavila, spikne se s místním správcem společně proti Petrovi kují pikle a pošlou ho do vězení a poté i na vojnu. Petr však uteče a protlouká se světem. Když už neví kudy kam, potká věrného a spravedlivého přítele samotného čerta."