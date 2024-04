Brněnská muzejní noc 2024 - ​​​​​​​Archiv Masarykovy univerzity

Brněnská muzejní noc je každoroční událost, která propojuje bohatou historii a kulturní dědictví města Brna s moderními formami umění a zábavy. Od roku 2004 přináší tato akce unikátní příležitost pro obyvatele i návštěvníky města prozkoumat širokou škálu muzejních a kulturních institucí během jediné noci. V průběhu této události mohou účastníci navštívit muzea, galerie, historické budovy a další kulturní památky, které se ve zvláštním světle otevírají veřejnosti.

Program nabízí různorodé akce, jako jsou výstavy, koncerty, divadelní představení, workshopy a další speciální programy pro všechny věkové kategorie. Brněnská muzejní noc tak slouží jako jedinečná příležitost pro objevování bohatého kulturního dědictví a současných uměleckých trendů ve městě Brně.

Co je ukryto v archivu?

Už jste někdy byli v archivu? Máte jedinečnou příležitost podívat se do běžně nepřístupných prostor specializovaného univerzitního archivu. Bude pro vás připravena výstavka vzácných archiválií, o které archiv pečuje, a to vše v prostorách zemského domu s původními secesními prvky. Pojďte se s námi ponořit do historie Masarykovy univerzity.

18:00—23:00 Výstavka archiválií na badatelně

V prostorách badatelny (místnost 333) na vás čeká možnost prohlédnout si zajímavé archiválie a doklady k univerzitním dějinám. Poslední vstup na výstavu archiválií bude ve 22:45.

18:00—23:00 Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných depozitářů archivu

Komentované prohlídky depozitářů archivu proběhnou v časech: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30. Sraz na prohlídku bude vždy v badatelně (místnost 333).