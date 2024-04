Parta vynikajících lidí | Máří

Parta vynikajících lidí

„Už přebal desky symbolizuje sjednocující koncept a odhaluje přístup celé nahrávky. Cítit se hloupě a nepatřičně je naprosto v pořádku, ono to může znamenat, že děláte něco nového a jiného, minimálně sami pro sebe. Klasická veřejná terapie v čase, přijetí sebe sama se vším všudy. Hudebně míříme k přímočarosti, zároveň odmítáme blažený topeníčko v rocku našich otců. Naopak největšími vzory jsou monumentální a výpravný popy současnosti jako je Caroline Polachek, či vyloženě kapelní čtení myšlenek a vypravěčství typu Big Thief. Do toho se prolíná tradice československýho songwritingu a jeho smysl pro jasně artikulovanou písničku. Vzorem nám je i nadále náš komunitní label Divnosti a veškerý výkruty tuzemský scény, “ říká frontman Zdeněk Lichnovský.

„Po festivalu Pelhřimovy na nás kluci z post-hudby pokřikovali, že musíme udělat obrovskou popovou desku, že se nemáme vůbec držet zpátky. To mi dlouho hrálo v hlavě a už při přípravě singlu Monstrproces na sklonku roku 2021 se právě Havlen připojil k mixu písničky. Nakoplo nás to. Přišlo mi jako ideální nápad propojit Tkáčovu báječnou citlivost pro skladbu písniček s Havlenovou poutavou a dobrodružnou elektronickou cestou. A oni na to kývli! Velkou motivací bylo vidět je pracovat společně, protože jejich práci bez okolků obdivuju. Bubeník Martin Nouza přidal výrazný eletronicky-klubový cit. Experimentovali jsme, míchali, měnili zaběhlosti, “ dodává Lichnovský. Tkáč navíc stojí za domovským labelem PVL vydavatelstvím Divnosti.





Máří

Máří v roce 2023 vydala debutové album Léto znovu přijde. „Moje texty na prvním albu mapují jedno konkrétní období. Období silných emocí, které bych označila asi začátkem mého dospívání. Když se ohlédnu zpátky, přijde mi většinou jako jedna dlouhá zima. Na desce se dotýkám také tématu naděje a vyrovnávání se se změnou. Možná i proto se album jmenuje Léto znovu přijde,” říká Máří.

Debutové album Máří kombinuje zvuky kytar, synthů, elektra a popu s ruchy pražských ulic. Autorské texty jsou výpovědí mladé dívky, která díky autentickému projevu dokáže posluchače vtáhnout do světa dospívání a večerního města.