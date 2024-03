Letní Víno z blízka: večer s vinaři z rakouského města Retz

Rakouské vinaře máme rádi! A tak jsme je pozvali do Otevřené zahrady v centru Brna na večer 22. srpna 2024. Volnou ochutnávku vín z rakouského města Retz doplní grilované dobroty z Bistra Otevřená zahrada a rozvibruje jazzová hudba Pavly Roof a Oty Holce. Před 3 lety jsme vám představili 8 vinařů z Poysdorfu a letos se nám přijedou ukázat vinaři z Retz – města kvalitního vína, tajemného podzemí a ikonického větrného mlýnu nebo alespoň to se o Retz píše. Jak moc je to pravda, můžete 22. srpna zjistit sami.

V ceně vstupenky: 1x vstup na volnou ochutnávku vín záloha na degustační skleničku s logem festivalu (50 Kč/sklenička), která vám bude v případě odevzdání skleničky na konci večera vrácena hudební doprovodný program voda, degustační sousta (chléb) Cena vstupenky: 540 Kč Cena vstupenky na místě: 590 Kč FB událost: https://www.facebook.com/events/322760904114111 Web událost: https://www.vinozblizka.cz/Vino-z-blizka/RAKOUSKO Vstupenky: https://eshop.partnerstvi-ops.cz/ticket/detail/28