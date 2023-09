Trochu HYPE, trochu UTOPIE. Trochu optika, trochu umění, a tak trochu sci-fi a to vše na ulici Běhounská, kde se odehraje audiovizuální performance pod taktovkou art týmu složeného z Matuše Stenka, Michala Ondráčka a Marka Augustina ve spolupráci s Optikou Richter, která představí svůj nový směr uvažování nejen nad optikou ale i propojení s veřejným prostorem. Optika Richter v čele s Milošem Richterem by se ráda zapojila do veřejného prostoru a přispěla k tomu, aby se v Brně vytvářel kulturní podhoubí, které bude nadčasové, udržitelné a dá příležitost všem, kteří se do něj chtějí zapojit.

První vlaštovkou je proto akce HYPERTOPIA, událost propojující uměleckou instalaci s optikou. Těšit se můžete na audiovizuální performance podpořenou DJ setem Martina Blaška, zakončenou hudební afterparty.