Příměstský výtvarný tábor - Poslouchat obraz, malovat zvuk

14. – 18. 8. 2023

Pro děti: 6–11

Lektorka: Lucie Zikánová

Co je to zvuk a jak se projevuje v umění? Můžu zvuk namalovat? Letní výstava Rezonance kreslířky Inge Koskové a sochaře Matěje Franka v galerii na téma volné kresby a sonických soch nám bude inspirací. Během artcampu se seznámíte s Thomasem Alvou Edisonem a jeho pomocníky – myšáky, kteří nás budou provázet celý týden v rozličných výtvarných aktivitách, ale i mezioborových hrách. Letošní tábor bude mít přesahy do fyziky, arteterapie a historie. Děti si v návaznosti na příběh vyzkouší pokusy se zvukem, kaligrafii, intuitivní kresbu a experimentální tvorbu. To vše přizpůsobené dané věkové kategorii s krásným příběhem. Tábor bude zakončen závěrečnou vernisáží dětských prací.

Cena táborů: 2400,- Kč

Další informace na: lucie.zikanova@kulturatisnov.cz, T: 731 603 327