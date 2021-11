Pokud chcete nakoupit vánoční dárky pro babičku, dědu, rodiče, náctiletou dívku, děti i vnoučata a zároveň tím i přispět na dobrou věc, navštivte Charitativní adventní trhy v Zahradách pod Petrovem. V nabídce budou např. trička, dívčí dárkové předměty, zajímavé knihy, vánoční ozdoby, magnetky, textilní výrobky, ikony a spousta dalších dárků. Nebude chybět ani bohaté a chutné občerstvení. Na pódiu se můžete těšit na zajímavý doprovodný program každý den od 14 do 18 hodin, během kterého vystoupí např. vlídný písničkář Pavel Helan, jáhen a kadeřník Jan Špilar, kapela JASNO, hudebník Štěpán Urban, PoŠuKovská schola a spousta dalších. Celý program bude postupně doplňován na facebookové události Charitativní adventní trhy. Do zahrad jsou k dispozici tři vstupy: ● vstup z ulice Petrská 1 přes zahrádku Dvorek pod Petrovem ● vstup přes zahrádku restaurace L’Eau Vive z Uličky Václava Havla ● vstup přes točité schodiště mezi domy Petrov 1 a Petrov 2 Zakoupením předmětů podpoříte tyto organizace a projekty: │ Oprava tornádem poničeného kostela v Moravské Nové Vsi │ Diecézní centrum mládeže │ Dětský dům Zábrdovice │ Chráněná dílna Česvel │Komunita Saint’Egidio │ Časopis IN!: dívčí svět │ TRADELIN │ Mary’s Meals │ Středisko Radost, z.s. │ Biskupské gymnázium Brno │ Církevní domov mládeže Petrinum │ │ Knihovna Biskupství brněnského │ Restaurace L’Eau Vive │ a další…