Večerní běh pro Světlušku

Světlušky dorazí na podzim zase i do Rosic. Tentokrát však rozzáří i noční oblohu. Ve středu 8. září přiletí do Rosic světlušky! Kromě tradičního sbírkového dne se však můžete těšit i na 2. ročník večerního běhu pro Světlušku, jehož výtěžek bude věnován v plné výši Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým lidem. Nasaďte čelovky a přijďte darovat trochu světla 19:00 REGISTRACE 19:30 SKUPINA THE SHOOKIES 20:00 START BĚHU - 1,5 KM 20:30 START BĚHU - 4,5 KM STARTOVNÉ: 100 Kč VÍCE INFORMACÍ NA: info@svcrosice.cz