Adrien trčí na otravné rodinné večeři. Otcovy historky se opakují posté, matka se vyžívá v nudných konverzacích a sestřin snoubenec je jako vždy přechytralý. Adrienova expřítelkyně mu navíc neodpovídá na zprávu. Naděje, že ji získá zpátky, se zmenšuje. Minuty se vlečou a Adrien má jasno – horší už to být nemůže. Pak ale přijde poslední rána. Budoucí švagr Adriena požádá, aby pronesl přípitek na svatbě. Adrien nesnáší svatby. A mluvení na veřejnosti. A svého budoucího švagra. Ale říci „ne“ nedokáže. V hlavě se mu okamžitě začínají rozjíždět barvité scénáře toho, co všechno by se při jeho přípitku mohlo pokazit… V hravé francouzské komedii, vybrané do programu festivalu v Cannes, září v hlavní roli Benjamin Lavernhe (Dokud nás svatba nerozdělí).

Hrají: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton