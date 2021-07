V jako Vendeta

Anglii vládne tyran kancléř Adam Sutler, který se dostal k moci díky zmaření tisíců životů. Těsně před volbami přišel s lékem na jed, kterým před tím zabíjel, a volby vyhrál. Sutler nastolil diktaturu a každý, kdo projeví svůj názor, je zabit. Jeden muž se rozhodne proti tyranii bojovat, nosí masku s úsměvem, nechá si říkat V a škodí, jak může. V se rozhodne zveřejnit svůj boj, dostane se do televizního studia, odkud vysílá svůj vzkaz lidem a slibuje zničení parlamentu, přesně za jeden rok: 5. 11. Z televizního studia se V dostane za pomoci Evey, kterou policie zraní a V ji odnese k sobě domů. Inspektor Finch se snaží V odhalit a zaměří se na život Evey, čímž se do případu začne zamotávat a zjišťovat, že vláda tají něco hrůzného… Veškeré stopy, které zatím objevil, ho zavedly do výzkumného zařízení, které vyhořelo před několika lety 5. 11. Dozví se o působení doktorky Delie Surridgeové ve výzkumném zařízení, která nyní pracuje na policejní patologii. Finch se vydá za doktorkou domů, najde ji ale už mrtvou, jelikož i ji navštívil V. Najde ale její deník, v němž je popsáno vše, co se dělo ve výzkumném zařízení. Na odsouzených tam zkoušeli nově vyvíjená séra, přičemž mnoho lidí zemřelo. Jen muž v cele s označením V reagoval na sérum pozitivně a přežil, byť ohořelý, i výbuch. Finch je správným policistou a zajímá ho především pravda, takže začne pátrat i proti vládnoucí straně…

Hrají: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Fry, Sinéad Cusack

