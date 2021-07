Deník strojvůdce

Černá komedie jedenašedesátiletého srbského režiséra Milose Radoviče vyžaduje od diváků poněkud specifický smysl pro humor, ale za odměnu odhalí svět železnice v docela novém světle.

Ilija je stejně jako jeho otec i dědeček vlakový strojvůdce a pomalu se chystá do důchodu. Kromě šedesátky má na kontě i neslavný rekord co se počtu zabitých lidí týče. Během své kariéry totiž na kolejích přejel 28 osob. Vzrušení Ilijovi přivede do cesty samotný život v podobě desetiletého sirotka Sima, který se stane jeho adoptivním synem. Sima se po vzoru nevlastního otce a celé jeho mužské rodové linie chce stát samozřejmě také strojvůdcem. Přes veškeré Ilijovo rozmlouvání si chlapec cestu ke svému snu přece jen najde, ale nechce se smířit s realitou, že by byl vrahem. Kolegové strojvůdci mu říkají, že bez nehody nebude skutečným strojvedoucím a podle statistiky ji musí očekávat brzy, určitě již během prvního týdne. Sima ale jezdí již několik týdnů a zdá se, že nehody se mu vyhýbají. Tato skutečnost Simu neuvěřitelně deprimuje a psychicky mučí, tak musí vzít tuto bezvýchodnou situaci do rukou Ilija.

Hrají: Lazar Ristovski, Mirjana Karanović, Mladen Nelevic, Nina Jankovic, Danica Ristovski

Prodej vstupenek vždy na místě půl hodiny před začátkem představení. Hraje se za každého počasí