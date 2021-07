Filmová adaptace úspěšného románu Antonia Fiana „Polykratův syndrom“. Film o lžích v životě a v lásce

Artur je talentovaný, ale nepříliš ambiciózní kreslíř komiksů, který pracuje v copy centru. Jeho manželka Rita se naopak stala nejmladší ředitelkou školy ve městě. Rutinní manželství si projde dramatickou zatěžkávající zkouškou, když do copy centra vtrhne záhadná a půvabná Alice a obrátí Arturův život vzhůru nohama. Čím více se Artur do této osudné aféry zaplétá, tím méně ví, kdo jeho milenka vlastně je. To, co začíná jako komediální příběh milostného trojúhelníku, se pro Artura brzy stane hororem.

Hrají: Philipp Hochmair, Larissa Fuchs, Julia Roy

Prodej vstupenek vždy na místě půl hodiny před začátkem představení. Hraje se za každého počasí