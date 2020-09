S dobrovolnictvím po celém světě

Co je to Workaway? Jak funguje a jak přes něj můžete procestovat celou planetu, aniž byste na to potřebovali miliony? Jak se takovým dobrovolníkem - světoběžníkem stát a poznávat svět skrz lokální kulturu? Představíme vám workaway a jeho komunitu, jak ho lze používat, čemu se vyhnout, na co si dát pozor. Zazní praktické tipy a zkušenosti z pobytů v USA a Portugalsku.