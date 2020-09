Mezipatra - zapoj se!

Mezipatra letos budou již po dvacáté prvé festivalem evropské i světové kinematografie s queer tématikou a místem pro setkávání v Brně, Praze a dalších městech. Ve moravské metropoli nabídneme našim příznivcům od 14. do 21. listopadu 2020 kromě bohaté filmové nabídky i jedinečný doprovodný program - přednášky, diskuse, výstavy a další eventy. Chtěl/a bys nahlédnout do zákulisí letošního ročníku, a nebo si připomenout to nejzajímavější z uplynulých let prostřednictvím fotografií? Přijď a dozvíš se, jak se stát součástí našeho dobrovolnického teamu a jak si festival naplno užít.