Cestovatelské kino: Madagaskar

Čtvrtý největší ostrov na světě, který voní po vanilce a kde se stromy obracejí na hlavu. Vydejte se na tak trochu impulzivní výlet do země, v jejímž srdci najdete fascinující baobaby, ale i výbornou místní kuchyni a milé domorodce. Čeká nás směsice zvláštního šarmu francouzské noblesy, afrického prapůvodna a indonéské pohody v průvodu cestovatelky Michaely Hrdé. Ta nás sveze na střeše autobusu páté třídy se slepicemi, kraby či krevetami, zatáhne nás na trh, do džungle i do pouště.