Židenické letní kino na Dělňáku - Skleněný pokoj

SKLENĚNÝ POKOJ Drama, CZ/SK, 2019, 104 min., CZ dabing Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se stává nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy, modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa, symbolem budoucnosti. Vstup do dvora je přes zahrádku restaurace. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. V případě špatného počasí se promítání přesune do velkého sálu Dělnického domu.