Bruslák pod Joštem - Brno

Ve středu 28. listopadu 2018 v 16.00 hodin zahájí starosta městské části Brno-střed Ing. arch Vojtěch Mencl. Ledová plocha Brusláku o rozloze 860 m2 pojme 80 lidí, kteří mohou bruslit nejen kolem sochy Jošta, ale i pod ní. Bruslit je možné každý den od 10.00 hodin do 21.00 hodin, na místě je možné zapůjčit si brusle i pomůcky pro výuku bruslení dětí.

Ceník:

Cena za 2 hodinový blok:

dospělí 100 Kč

děti nad 6 let a senioři 60 Kč

děti do 6 let zdarma

Provozní doba kluziště:

09:00– 10:00 údržba ledu

10:00 – 12:00 1. blok bruslení

12:00 – 13:00 údržba ledu

13:00 – 15:00 2. blok bruslení

15:00 – 16:00 údržba ledu

16:00 – 18:00 3. blok bruslení

18:00 – 19:00 údržba ledu

19:00 – 21:00 4. blok bruslení

21:00 – 22:00 údržba ledu