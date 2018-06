Letní kino - Zámek Oslavany

KINO OSLAVANY uvede po dobu letních prázdnin v prostorách oslavanského zámku a v Padochově večerní promítání.

13.7 -pátek v 21.30hod. OSLAVANY

14.7-sobota v 21.30hod. PADOCHOV

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Komedie Česko. Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem …

Vstupné : ZDARMA Délka :89 min České znění

24.8- pátek 20.00hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI OSLAVANY

Komedie Česko. "To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. "To tedy byl porod!" je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii. Městečko, kde se narodila, jí pro realizace milostných záměrů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Nejprve prodává v dámském prádle, kde obslouží přes …

Vstupné : ZDARMA Délka :83 min České znění

25.8-sobota v 20.00hod. ČERTOVINY PADOCHOV

Pohádka Česko. Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec.

Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo.

Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše.

Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle.

Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést …

Vstupné : ZDARMA Délka :101 min České znění

Za nepříznivého počasí se nepromítá.