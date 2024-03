Již popáté Vás zveme na akci, jejímž smyslem je zachránit co nejvíce krásných knih, poslat do oběhu knihy, které už moc dlouho otálejí ve Vašich knihovnách, a užít si pohodový kulturní víkend. Velký KNIŽNÍ bleší trh proběhne v sobotu 6. dubna od 9 do 18 hodin a v neděli 7. dubna od 9 do 12 hodin v kulturním domě v Hořicích na Šumavě. Můžete se těšit na tisíce knížek pro děti i dospělé, na beletrii i naučné za symbolických 5 korun za kus.

Máte zájem prodat či darovat vlastní knihy? Knížky, které chcete darovat, přijímáme již od března. Knížky si také můžete sami prodávat nebo nám je svěřit do komise. Ve všech případech doporučujeme nás předem kontaktovat.

Pro všechny účastníky blešího trhu bude v sobotu od 9 do 14 hodin na místě k dispozici zkušený antikvář, který Vám ochotně ocení Vaše poklady.