Nuclear Intervention 2024

Menší metalový festival, kde ti bude prostě dobře a neudělá se ti průvan v peněžence! U nás zaplatíš jenom za vstup, parkování i stanování máš zadax. Navíc co by kamenem dohodil od festivalového areálu. To je docela honosnej název pro koňskou jízdárnu, kterou na jeden den proměníme v radioaktivní mosh výběh pro máničky. Gama Bomb (Irsko) Catasftrofy (SK) Deadroots GumoManiacs (DE) Faüst In Other Climes (FRA) Nahum Panychida Praetor (FRA/LUX) Refore