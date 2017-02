Jak se radovat ze života?

Přednáška

• Poznej, co je Život

• Poznej jeho smysl a kam směřuje

• Rozhodni se, jak chceš žít, a žij

Život je pro nás velká záhada a umění žít je jedno z nejtěžších. Někomu se může zdát, že je to snadné, ale mnozí se životem bojují a trápí se. Jak se tedy ze života více radovat?

Jedno tajemství tkví v tom hledat pramen radosti a štěstí spíše v sobě než ve věcech okolo nás. To, co je vnější, okolnosti, nemůžeme vždy ovlivnit či změnit, ale v našich silách je vždy zaujmout určitý postoj. Vnímat problémy raději jako výzvy a radostně se pouštět do jejich překonání.

Jiná zlatá rada je hledat radost i ve zdánlivě obyčejných věcech, které považujeme za samozřejmé, ale to jen do doby, než je ztratíme.

Zamyslíme se i nad tím, jaký smysl může život mít a zda i jeho naplňování nás nenaplní radostí.