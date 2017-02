Pondělky s Jimem Jarmuschem na Dlabačově

Celkem osm celovečerních filmů scenáristy a režiséra Jima Jarmusche uvede pražské kino Dlabačov v ucelené přehlídce, která bude probíhat každé pondělí, během února a března 2017. Těšit se můžete také na uvedení filmové novinky Paterson, nejnovějšího filmu tohoto nekorunovaného krále nezávislé kinematografie.

Přehlídka filmů režiséra Jima Jarmusche, spojená s premiérou jeho nejnovějšího snímku PATERSON, odstartuje 6. února v kině Dlabačov na Praze 6 a bude pokračovat každé pondělí během celého února a března.

Premiérový film Paterson, který celou přehlídku 6. února ve 20:00 zahájí, bude uváděn i každé pondělí v 18:00.

Ve 20:30 pak Dlabačov zařadil tyto Jarmuschovy filmy:

13.2. Trvalá dovolená (Permanent Vacation, 1980)

20.2. Podivnější než ráj (Stranger Than Paradise, 1984)

27.2. Mimo zákon (Down by Law, 1986)

6.3. Tajuplný vlak (Mystery Train, 1989)

13.3. Noc na Zemi (Night on Earth, 1991)

20.3. Mrtvý muž (Dead Man, 1995)

27.3. Kafe a cigára (Coffee and Cigarettes, 2003)

Jim Jarmusch

Na začátku své kariéry, v roce 1980, natočil za 12000 dolarů svůj první film PERMANENT VACATION (Trvalá dovolená). Jeho druhý celovečerní film STRANGER THAN PARADISE (Podivnější než ráj). spatřil světlo světa v roce 1984 a byl oceněn Golden Camera pro nejlepší režii na festivalu v Cannes. Již za své první dva snímky byl chválen kritiky.

K definitivnímu upevnění jeho reputace došlo v roce 1986 po natočení jeho třetího celovečerního snímku DOWN BY LAW (Mimo zákon). A pak jeho následné dva filmy MYSTERY TRAIN (Tajuplný Vlak) 1998 “Nejlepší umělecký příspěvek“ v Cannes a NIGHT ON EARTH (Noc na zemi) 1991, které už jen dokreslily jeho neotřesitelnou pozici ve světě nezávislého filmu. V roce 1995 natočil jeden ze svých nejúspěšnějších filmů, možná i díky hlavní roli, kterou ztvárnil Johnny Depp, DEAD MAN (Mrtvý muž).

Po několika letech v roce 2003 zkompletoval a dokončil další film, složený z několika povídek, COFFE AND CIGARETTES (Kafe a cigára), za jehož závěrečnou třetí část získal “Zlatou palmu za krátký film“ v Cannes. Film PATERSON je jeho nejnovějším celovečerním filmem s Adamem Driverem v hlavní roli.

V kavárně kina na diváky čekají dvě překvapení: Ke každé zakoupené vstupence káva zdarma, jako pocta Jarmuschova povídkového filmu Kafe a cigára, a dále pak výstava fotografií ze všech osmi uváděných celovečerních filmů.

Vstupenky na PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM je možné zakoupit v předprodeji, na stránkách www.dlabacov.cz nebo v pokladně, která je otevřena denně, půl hodiny před začátky představení.

Kino Dlabačov sídlí na Bělohorské ulici na Praze 6 hned vedle hotelu Orea Pyramida. Kino je nejlépe dostupné ze zastávek Malovanka (tramvaj č. 22, 25) nebo Pod Královkou (autobus č. 149).

Dlabačov je dnes jediné kino na Praze 6, které se po modernizaci v roce 2015 vrátilo na kulturní mapu Prahy. Kromě pestré filmové nabídky Kina Dlabačov, jehož sál je vybaven nejnovější technologií digitální projekce s vysokým rozlišením 4K, jsou součástí programu také divadelní představení, koncerty, výstavy a další kulturní akce. V předsálí je otevřena kavárna. Prostor je rovněž možné pronajmout pro jakoukoli obchodní, kulturní nebo soukromou akci.