Divadlo Na Jezerce slaví výročí, rozdává dárky a zve na novou inscenaci

Divadlo Na Jezerce se chystá na oslavy výročí a uvedení nové premiéry inscenace Sláva strojů a měst, kterou uvede ke konci ledna. Divadlo už 14 let svými představeními rozdává radost a úsměvy dětem i dospělým. Letošní výročí oslaví inscenací Už je tady zas!. A dárky dostanou diváci.

Divadlo Na Jezerce založil v prosinci roku 2004 Jan Hrušínský, čímž navázal na bohatou rodinnou divadelní tradici. Historicky první inscenací, kterou jezerkovské publikum vidělo, byla komedie Woodyho Allena Zahraj to znovu, Same, která má za sebou už přes 340 repríz.

Oslavte významné datum s Divadlem Na Jezerce

V neděli 2. prosince si divadlo připomene 14 let od svého vzniku. Významné datum oslaví inscenací Už je tady zas! A nebudou chybět ani dárky. Ty však nedostane divadlo, nýbrž jeho diváci. Protože bez těch, kteří každý večer plní sál Divadla Na Jezerce, by divadlo nemohlo slavit tak dlouhé působení na scéně pražských divadel. Každý, kdo si na 2. prosince zakoupí alespoň dvě vstupenky na představení Už je tady zas!, dostane jako dárek výpravnou knížku o Divadle Na Jezerce. Publikace mapuje vývoj divadla a najdete v ní všechno, co je spojeno s Divadelní společností Jana Hrušínského, a všechny, kteří mají s jevištěm i zákulisím divadla něco společného.

Jaroslav Dušek v nové inscenaci Na Jezerce

Divadlo nezahálí a už v lednu chystá novou inscenaci, bude jí novela Jaromíra Rašína Sláva strojů a měst. Příběh je zasazen do 20. let minulého století a vypráví o dvou amerických inženýrech a německém redaktorovi, kteří jsou na návštěvě u českého včelaře. Ta vyjeví nečekaná tajemství budoucnosti, která se stala naší přítomností. Premiérové představení je naplánováno na 24. ledna, takže si jej určitě nenechte ujít. Na jevišti se v ženských i mužských rolích představí Jaroslav Dušek. Společně s ním vystoupí také výtvarník Petr Nikl a hudebník Ondřej Smeykal.

Divadlo oceňuje profese zachraňující lidské životy

Aby toho nebylo málo, Divadlo Na Jezerce zve všechny učitele, lékaře, zdravotní sestry, hasiče a policisty na představení se slevou. Pokud vykonáváte jednu z těchto profesí, díky akci Šťastné úterý můžete získat každé úterý vstupenky na pokladně divadla s 25% slevou.

Divadlo chce tak poděkovat všem, kteří během své pracovní doby zachraňují lidské životy. Mohou si odpočinout, načerpat síly a pobavit se na jednom z mnoha představení, které má Divadlo na Jezerce v repertoáru. A protože záslužných profesí a pozic, které si zaslouží ocenit, je mnohem více, bude se jejich výběr v průběhu trvání akce měnit.

Ať už zachraňujete lidské životy nebo ne, přijďte se zasmát a odpočinout si do Divadla Na Jezerce. Oslavte 14 let existence této úspěšné instituce a odneste si třeba nějaký dárek nebo zlevněnou vstupenku. A pokud vám to v neděli 2. prosince zrovna nevyjde, nezoufejte a dorazte třeba na plánovanou premiéru.