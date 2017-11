Do Prahy míří britští Island. V Cross Clubu vystoupí zcela zdarma

Do pražského Cross Clubu zavítá 20. listopadu kapela Island. Spolu s ním dorazí i zpěvačka Eliza Shaddad. Vstup na koncert je zcela zdarma.

Začínají britská indie kapela Island dorazí v druhé polovině listopadu do české metropole, aby potěšila své fanoušky, nebo si jich u nás několik nových našla. Přestože své debutové album vydá až 6. dubna, v rodném Londýně již stihla vyprodat Heaven, klub pro více než 1500 lidí.

V únoru vydala kapela EP A Place You Like, naposledy na sebe upozornila singlem Try. A i když vydání svého debutového alba chystá až na příští rok, již nyní má dostatek písniček, z nichž může vytvořit plnohodnotný koncertní playlist.

Se svými písničkami se ve středu 15. listopadu rozjedou Island na evropské turné, které odstartují v nizozemském Amsterdamu. Zavítají ale rovněž do Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Velké Británie a samozřejmě také České republiky. Do Prahy dojedou 20. listopadu, kdy vystoupí v Cross Clubu. Spolu s nimi dorazí rovněž zpěvačka Eliza Shaddad. Vstup na koncert je navíc zcela zdarma.