Jaké je sportovat poslepu? To zjistíte v pražském Palladiu u příležitosti Dne bílé hole

Mezinárodní den bílé hole, který upozorňuje na odlišnosti v životech nevidomých, připadá každoročně na 15. října. Tuto neděli proběhne u jeho příležitosti akce v obchodním domě Palladium na pražském náměstí Republiky, kde si zájemci budou moci vyzkoušet, jak se dá poslepu sportovat. Zahrát si zde můžou takzvaný showdown.

Sportovat bez použití zraku se zdá být zcela nemožné. Málokdo si dokáže představit poslepu běžet, bruslit na inlinech, hrát badminton nebo fotbal. Pražská akce u příležitosti Mezinárodního dne hole, který připadá na 15. října, umožní komukoliv na chvíli vyzkoušet sportovat poslepu.

V neděli se v Palladiu před vstupem do Jatomi fitness centra od 15 do 16.30 hodin bude hrát tzv. showdown, což je stolní tenis pro nevidomé. Cílem hry je odpálit slyšitelný míček přes stůl pod středovou deskou do soupeřovy branky. S pravidly i technikou showdownu na místě pomohou nevidomí a slabozrací průvodci z pražské Neviditelné výstavy, také volejbalistka Markéta Sluková, reprezentant v rychlostní kanoistice Martin Fuksa nebo herečka Michaela Dolinová.

„Specifické aktivity přibližující život nevidomých pořádáme k příležitosti Dne bílé hole už od roku 2011. Ale každý ročník se snažíme vybrat trošku odlišné téma. Návštěvníci našich akcí si tak už mohli třeba vyrazit na krátkou procházku s vodicím psem, připravit si svačinu nebo uklidit byt. Letos jsme se zaměřili na další obyčejné věci, které souvisí s naším životem. Příchozí si vyzkouší sport, který je běžnou součástí našeho volného času,“ uvedla Rita Küű, organizátorka akce a ředitelka pražské Neviditelné výstavy, která interaktivní formou přibližuje návštěvníkům život bez vidění už více než 6 let.

Nedělní akce v Palladiu přímo navazuje na prohlídky Neviditelné výstavy v pražské Novoměstské radnici. Tam může člověk zažít několik desítek minut života v naprosté tmě a bez zraku. „Chceme dát těm, kteří o to stojí, možnost poznat na chvíli úplně jiný život. Vyzkouší si, jaké to je se pohybovat bez zraku třeba v ruchu města nebo v lese, jak může být nelehké zapnout si mikrovlnnou troubu nebo třeba jak si objednat a zaplatit za kávu,“ vysvětlil Ondřej Kodet, jeden z průvodců Neviditelné výstavy.

Foto: archiv Neviditelné výstavy