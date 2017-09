St. Petersburg ballet poprvé vystoupí v České republice

Ruský baletní soubor St. Petersburg ballet, který tvoří 45 členů, zavítá do Prahy, Brna a Ostravy. Představí u nás své proslulé dílo Labutí jezero v původní verzi. Tento soubor existuje už 27 let a odehrál tisíce vystoupení po celém světě.

Labutí jezero je klasický balet o čtyřech aktech, který měl premiéru v roce 1877 v Moskvě. Baletní choreografie na nesmrtelnou hudbu velkého skladatele Petra Iljiče Čajkovského nenechává lhostejným žádného diváka. Toto dílo je považováno za jedno z nejznámějších a také nejhranějších na celém světě. Existuje nespočet verzí. St. Petersburg ballet představí tu zcela původní a klasickou.

“Myslíme si, že představení osloví širokou veřejnost bez ohledu na věkové kategorie. Je to klasika, která patří mezi jakési základní kulturní znalosti, a pokud by chtěl někdo zajít na balet, Labutí jezero je nejlepší volba. Soubor, který zavítá na podzim do naší země, patří mezi světové špičky, takže není třeba pochybovat o kvalitě představení,” komentuje producent Ing. Fawad Nadri.



Pohádkový příběh vypráví o princezně Odettě, kterou zlý čaroděj Rudovous proměnil v labuť, tu si zamiluje princ Siegfried a slíbí jí svoji lásku. Na plese, který pořádá královna, ale přehlédne lest zlého čaroděje a přísahá lásku jeho Odílii, které byla přičarována podoba právě Odětty. Příběh baví a fascinuje celé generace napříč všech kontinentů.

Délka představení je 140 minut včetně přestávky.

Termíny představení:

2.10.2017 - BRNO, Hala Vodova (16:00 a 20:00)

3.10.2017 - OSTRAVA, Gong (16:00 a 20:00)

4.10.2017 - PRAHA, Divadlo Hybernia (16:00 a 20:00)