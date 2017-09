Pokračování hororu TO podle knihy Stephena Kinga už má datum premiéry

Sequel amerického filmu TO přijde do kin dva roky po premiéře prvního dílu, a to 6. září 2019. S největší pravděpodobností bude pokračování filmové adaptace románu Stephena Kinga režírovat opět Andy Muschietti, tvůrce čtyři roky starého snímku Mama.

Režisér snímku TO Andy Muschietti řekl v rozhovoru pro MTV, že by byl „opravdu velmi rád, kdyby se mohl ujmout režie i druhé kapitoly“. Pokud se bude pokračování hororu držet knižní předlohy, bude se jeho děj odehrávat o 27 let později. Z roku 1989 se tak přesuneme do roku 2016. Tím pádem se kompletně změní obsazení, které v prvním díle tvořili převážně nezletilí herci.

Hvězdy snímku TO navrhli v rozhovoru pro server CinemaBlend herce, kteří by podle nich měli zahrát jejich dospělé verze – ve výběru se objevil Christian Bale (Temný rytíř, Americké psycho) na roli koktavého Billa, Bill Hader (Kopačky, Maggie má plán) na roli sarkastického Richieho, Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Zkrocená hora) na úlohu hypochondra Eddieho, Joseph Gordon-Levitt (Snowden, Počátek) na roli Žida Stana, Chris Pratt (Jurský svět, Pasažéři) na roli tlusťocha Bena, Chadwick Boseman (Velký draft, 42) na roli černocha Bena a konečně Jessica Chastain (Marťan, Muschiettiho Mama) na úlohu zrzky Beverly. Otázka zůstává, zda autoři na své dětské herce skutečně dají, nebo ne.

Zatím není jisté, jestli se do pokračování vrátí i ústřední antagonista, představitel klauna Pennywise Bill Skarsgård, který prý během natáčení trpěl nočními můrami a začal se bát o své duševní zdraví. Režisér Muschietti ho však prý do druhého snímku již oficiálně obsadil.

