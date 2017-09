Výstava inspirovaná fantasy díly Tolkiena se otevřela na Špilberku

Nová výstava na brněnském hradě Špilberk vás provede světem skřetů zvaných uruki, které se objevují v dílech mistra knižního fantasy, J. R. R. Tolkiena. Projekt Jeden kmen si zde můžete prohlédnout až do 11. února příštího roku.

Fanouškům fantasy a sci-fi literatury, ale také počítačových her či larpů je určena právě probíhající výstava v Brně. Tři místnosti gotického sálu na zdejším hradě jsou tematicky rozděleny na život, boj a zásvětí. Najdete zde spoustu fotografií a rekvizit, třeba skřetí obřadní hole, korouhev, totemy nebo sošky démonů – vše ručně vyrobené. V jedné místnosti stojí i obří pohřební hranice – právě u ní zakusíte skřetí zásvětí a stanete se svědky tajemných rituálů nebo pohřbu šamana.

Celou expozici vás bude provázet hudba evokující skřetí kmen Snaga. Na výstavě je i projekce nebo obrazovka s virtuální realitou, která vznikala několik let. Skrze ni se seznámíte s příběhy jednotlivých členů kmene a můžete si zde také zahrát počítačovou hru, v níž zkusíte přemoct několik skřetů.

Organizátoři výstavy doporučují minimální hranici věku návštěvníků 12 let. Expozice je otevřena od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin, plné vstupné činí 60 Kč, snížené 40 Kč.

Foto: archiv Špilberk