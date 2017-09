Pražský módní týden upozorní mimo jiné i na slow fashion

Největší česká módní událost roku startuje v pátek 1. září, a to Harper’s Bazaar Shopping Night v Pařížské ulici. Kromě přehlídek nabídne i spoustu přidružených akcí, mimo jiné komentovanou prohlídku výstavy Manola Blahnika The Art of Shoes nebo Slou Fashion Days v holešovickém Vnitroblocku, dvoudenní trh s udržitelnou módou.

V rámci pražského týdne módy se můžete podívat na dvanáct módních přehlídek, kde se představí jak zavedené značky (jako třeba Odivi nebo módní dům Blažek), tak i návrhářští nováčci, např. student Ateliéru designu oděvu a obuvi na UMPRUM Adam Kost. Mimo hlavní centrum dění na tenisových kurtech na Štvanici se přehlídka designérky Zuzany Kubíčkové koná v dejvickém hotelu International a Lukase Machacka ve Spálené ulici.

V rámci doprovodného programu se v úterý 5. září mezi 14. a 17. hodinou můžete v Chemistry Gallery nedaleko stanice metra Vltavská podívat na RE-SEE Showroom českých módních návrhářů. Ve středu 6. září v 18.30 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy španělského návrháře bot Manola Blahnika v Museu Kampa, na níž návštěvníky s mistrovou obuví seznámí iniciátorka výstavy a prezidentka společnosti Spain Art Marcela Tosal.

To nejlepší z francouzské módy na vás ve středu 6. září od 22 hodin čeká na Le Valmont Fashion Week Party, dekadentní show na Uhelném trhu se živými performery a hudbou od DJ. Křest knihy fotografa Jakuba Ferance nazvané Because of Fashion, jež představuje více než 250 módních osobností z České republiky i Slovenska, je naplánován na čtvrtek 7. září mezi 19. a 22. hodinou v obchodě Freshlabels v Jindřišské.

Výstavu ikonických fotek časopisu Harper’s Bazaar zhlédnete v Pařížské ulici od 2. do 9. září, o druhém zářijovém víkendu jsou na programu Slou Fashion Days ve Vnitroblocku v Tusarově ulici, které byly dříve známé pod názvem Sustainable Fashion Day. Jde o trh s tzv. slow fashion, tedy udržitelnou módou, pro níž je typická nadčasovost, jednoduchost, kdy má kvalita přednost před kvantitou.

Foto: Facebook Mercedes-Benz Prague Fashion Week