Konstanty a proměnné. V Brně začíná výstava děl Radka Kratiny

Z pražského Musea Kampa se výstava sochaře a grafika Radka Kratiny přesunula do Muzea města Brna na hradě Špilberku. Jeho moderní díla z období od 60. do 90. let můžete spatřit mezi 31. srpnem a 15. říjnem.

Brněnský rodák Radek Kratina se nejvíce proslavil svými modrotiskovými textiliemi, které představil na výstavě EXPO 58 v Bruselu. Kromě nich budou na výstavě k vidění Kratinovy struktury ze zápalek, korkových zátek nebo také těstovinových písmenek, dřevěné reliéfy či kovové trojrozměrné variabily neboli transformovatelné objekty.

Expozice na Špilberku mapuje Kratinovo umělecké působení v rozsahu třiceti let. Nebude však výhradně o tomto umělci, spatřit zde budete moci i díla od dalších členů Klubu konkretistů, v němž Kratina působil – Jiřího Hilmara a Dalibora a Ivana Chatrných. Kratina se nedá zařadit do jednoho konkrétního stylu, v jeho dílech jsou zřetelné prvky konstruktivismu, op-artu, kinetismu nebo minimalismu.

Foto: Facebook